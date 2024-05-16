女星郭書瑤（瑤瑤），近期參加大陸競演節目《乘風2024》(簡稱《浪姐5》)。曾經出過專輯且有多次唱跳舞台經驗的她，表現備受關注。日前節目組釋出第二次團體公演片段，可見郭書瑤穿著緊身旗袍，挑戰自己不擅長的舞台風格，事後她也發文分享這次演出心得，曬出超辣自拍。

郭書瑤第二次團體表演搭檔國際姊姊Nicole與Suni，挑戰酷帥俠女風格的歌曲，可見她穿著改良式旗袍，緊身加上高衩的設計，突顯出她凹凸有致的身材曲線。事後曬出的自拍照，更辣到讓人流鼻血，因為由上往下拍攝的視角，加上她服裝低胸設計，露出超深事業線。大陸網友驚艷表示「看不出來身材這麼好」、「瑤瑤這...太絕」、「瑤瑤這身太美了」、「好驚艷」。

郭書瑤第二次團體表演挑戰酷帥俠女風格的曲風。（圖／郭書瑤IG）

難得在舞台上展現帥氣模樣，她表示，每次演出都在挑戰自己的弱項，除挑選自己不擅長的舞台風格，又與能力超強的國際姊姊同組，「真不知道這陣子到底哪來的勇氣⋯」接著她也感謝並誇獎這次的搭檔Nicole與Suni，最後坦言「舞台正式表演還是好緊張，雖然不是我最好的狀態，但在那當下盡力了，安全下莊～謝謝大家！」