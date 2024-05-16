花蓮縣玉里鎮一名男子日前未佩戴安全帽且站立騎機車闖紅燈，遭警攔停詢問，男子供稱因找到工作心情好，回憶從小學習的獨輪車特技，自豪自己是獨輪車高手，且他聽到女警回「那麼厲害」時，還想持續尬聊分享兒時趣事，怎料警方隨即發現該部機車是贓車，除送上3張罰單，也將男子上銬帶回警局，並依竊盜罪嫌送辦。

玉里派出所警員曾薇珊、實訓員周聖堃13日中午11時30分執行巡邏勤務，巡經玉里鎮民國路與博愛路口時，見一名男子未佩戴安全帽且站立騎乘機車闖越紅燈，已形成交通危害，便上前攔停及詢問。

男子見警開單時，無奈回「還沒賺到錢就要付錢」，接著再分享，他因剛找到工作心情好，想說很久沒有這樣玩，才會站著騎車，更得意的說，「我之前很會騎獨輪車，12歲就開始騎，所以技術很好」，女警則敷衍回答「哦！那麼厲害」

正當男子尬聊分享兒時趣事時，曾員卻透過警用系統發現男子騎乘的機車，竟是10日他轄所通報的失竊車輛，2員除遞給男子罰單，下一秒也拿出手銬，依《刑事訴訟法》當場逕行逮捕，警詢後也依竊盜現行犯移送花蓮地方檢查署偵辦。

玉里警分局表示，本次竊嫌除依法移送偵辦，另依《道路交通管理處罰條例》未佩戴安全帽、闖紅燈及危險駕車來分別舉發。