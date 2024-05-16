集保近年逐步擴大股務數位化服務，eNotice平台2023年6月30日正式上線啟用，目前平台所提供之e化服務包括：領取股利發放通知書(所投資的證券標的公司需有委託集保發送電子通知)、指數股票型基金之基金事務通知；查詢包含股利發放日、實領金額等多項股利資訊。據集保於4月下旬所發布之訊息，國人同意採用電子通知之投資人已正式突破50萬人，已寫下eNotice平台新里程碑。

富邦金控為展現對永續與淨零行動的決心，已訂下2030年之ESG策略目標。富邦金控持續發揮金融影響力，2023年綠色金融實績達2.57兆元，目標達成率106％，增訂2030年綠色金融目標2.91兆元，並同步訂定低碳、數位、激勵、影響四大策略之各項指標2030年目標。富邦金控在實踐低碳目標的過程中，邀請更多股東加入減碳行列，共同為綠色地球盡一份力，同時也可享受股利發放通知數位化的便利性。

富邦金控旗下四大子公司亦積極提供數位金融服務，2023年富邦人壽「電子保單與電子化保險契約條款保單申辦率」、台北富邦銀行「數位平台實動戶數成長率」、富邦產險「電子保單與電子車險強制證件數」達成率皆逾100％以上。未來，富邦金控將持續提供客戶便利友善的數位金融服務，並發揮金融影響力，推動綠色作為，降低環境衝擊，邁向淨零永續目標。