國泰投信認為，CPI為投資市場挹注信心，多數企業仍看好基本面在下半年重拾成長力道，且時逢美國總統大選政策性利多支持可期。且台積電4月營收表現亮眼，市場對AI與半導體信心大增，為台股AI議題持續延燒，後續台股應有多頭表現。

國泰中小成長基金經理人林靜怡表示，台灣最大的優勢在於AI題材極具競爭力，相較於ETF需根據追蹤標的指數挑選成分股，主動型基金的優勢在於經理人專業的判斷，透過質化分析評估企業未來表現，能即時調整投資組合。建議投資人選擇購入主動型基金，以定期定額方式投入長期累積投資收益。

林靜怡指出，國泰中小成長基金鎖定財務結構健全、經營績效優異的中小型股，更是主動型基金3月份定期定額人數冠軍。由於股本小且籌碼相對穩定，後續表現被看好，深具爆發潛力；且台灣在國際AI發展市場具重要戰略地位，容易在投資組合中配置具競爭壁壘、迎合市場所需的個股，如晶片代工大廠等；且近期AI散熱需求飆升，技術領先的散熱設備廠取得先機，未來獲利也備受期待。

在AI浪潮持續助攻下，2024下半年利多不斷，即將在6月4日登場的台北國際電腦展，將有多名半導體重量級人士來台，加上外企投資人參與，勢必牽動台股趨勢走向，後市發展可期。為使申購基金更貼近投資人日常，國泰投信與知名電子支付平台悠遊付、全盈＋PAY合作，提供電子支付帳戶買基金，即日起悠遊付及全盈＋PAY的會員，線上就能完成國泰投信開戶及支付綁定，不僅能以2,000元小資價申購國泰多檔熱門基金，2024年12月31日前更享０元手續費優惠。