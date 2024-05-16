新北市一名58歲王姓男子，近期疑似生意經營不善而心情不佳，今（16）日凌晨偷偷離家，妻子察覺有異樣，隨即出門查看，竟發現丈夫倒臥在新莊區化成路一處工廠外的停車場，口鼻冒出不明液體及泡沫，任憑如何喊叫也毫無反應，嚇得連忙報案求助。警方獲報趕抵，發現一旁留有2罐硫酸空瓶，王男當場已無呼吸心跳，現場隨即拉起封鎖線並通知鑑識人員到場，而王男緊急送醫後仍宣告不治，詳細事故原因尚待進一步釐清。