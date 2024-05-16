全台灣22縣市中，18個縣市有勞工育樂中心，而新竹縣卻沒有，在16日的縣議會第20屆第3次定期會縣政總質詢中，縣議員羅美文關心勞工權益，建議縣府可設置勞工育樂中心，滿足勞動教育與工會交流需求，他也關心勞權教育的推動，希望勞權教育能深根，讓勞工懂得相關法令，捍衛自身權益。

羅美文表示，勞工育樂中心對新竹縣政府來說是生財的單位，他建議可設置在尖石或五峰，不僅有青山綠水，還有溫泉，且已有設立好的風景區，廠商的員工訓練及各工會的勞工教育只要事先登記，都能在該場地舉辦，並且可以提供遊客住宿，這樣能繁榮地方、增加遊客數，因此設置勞工育樂中心是很重要的。

縣長楊文科表示，羅議員是勞工出身，也是勞動黨的主席，非常重視勞工權益，令他相當敬佩。對於竹縣沒有勞工育樂中心，他已經請勞工處評估五峰、尖石或是其他可觀光生財、有土地的地方，對勞工而言，這個場所可開會、舉辦活動，也能供遊客住宿，進而有營收，這個構想縣府會做專案研究。

羅美文也提及勞權教育，他指出，勞權教育是百年樹人，非常重要，若勞工、上班族懂得勞工法令，懂得自衛，品質、產能提升或物價上漲，當然可以要求調薪，勞權教育可以讓社會繁榮，工人富，社會才能真正富，商店才能越開越多、越開越大，這是良性循環，希望縣府團隊努力推動執行。

楊文科回應，教育局持續與勞工處合作辦理勞權教育種籽講師培訓研習，而勞權教育宣導活動也都已經在國小、國中及高中進行，針對羅美文希望可將勞權教育列入課綱內，這部分會請教育局研究是否適合，以及這樣做會不會比現有的做法效果更好。