職場或生活中難免會遇到小人，有些人受到傷害後，會選擇原諒寬恕，有些人則是想辦法反擊。美國生活網站《Best Life》分享6星座若是遭背叛或陷害，他們絕不善罷甘休，一定會找方法反制，讓小人後悔莫及。

▎第6名、巨蟹座

巨蟹座溫柔又敏感，通常給人一種教養好的印象，不過一旦涉及家人問題，他們就會板起臉，不允許愛人受到傷害，報復心比較被動，不像其他星座很直接，當下難以忘懷受傷的感覺，隨著時間推移，可能影響到情緒，甚至出現消極狀況。

▎第5名、摩羯座

摩羯座習慣隱藏自身實力，外表看似冷靜，內心其實很精明，經常觀察周遭一切，若是發現遭人背叛，起初會裝作沒事，心中則開始想策略應對，心思非常縝密，等待適當時機進行反擊，確保報復行動一定有效，讓對方沒有回擊的機會。

▎第4名、處女座

處女座分析能力且執行力強，做事追求完美、注意細節，善於制定計畫，平常待人友善，不過發現有人能力比他們強時，處女座就會產生忌妒心態，除此之外，如果發覺遭到背叛，也會激起他們的報復心，想盡辦法搞垮對方，奪回屬於自己的東西。

▎第3名、獅子座

獅子座喜歡成為焦點，不管走到哪裡，都想要受到關注，就算耍小手段也無所謂，天生擁有強烈自豪感與自尊心，受到屈辱或傷害時，他們不僅會生氣，還會想辦法報復，而且一定要把場面鬧大，讓對方知道他們並不好惹。

▎第2名、牡羊座

牡羊座的守護星是火星，除了行動力十足外，也很有攻擊性，平時看起來大剌剌，不過一旦被惹怒或受屈辱，就會說出難聽的話，想辦法報復對方，建議他們應謹言慎行，有時過於衝動，反而會造成反效果。

▎第1名、天蠍座

天蠍座是12星座中最會記仇的，而且手段激烈，他們善於操縱人心，信念堅定還具奉獻精神，一旦發現有人在他們背後搞鬼，天蠍座一開始都會裝傻，實際上偷偷計畫做防備，對方出招時，早已想到辦法回擊。

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