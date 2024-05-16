日本福島縣一名31歲男子，涉嫌在山形市溫泉設施內安裝隱藏攝影機，以偷拍女性裸體。而他的偷拍相機經過黏土偽裝，外型宛如一塊岩石，所幸眼尖的女客發現，他才被警方逮捕。

《日刊現代》報導，本月6日石塚悠太郎潛入一家溫泉設施的女浴池，安裝了10公分大，外形像岩石的隱藏攝影機。一位女湯客感覺有些奇怪，伸手摸了摸這個像岩石的物體，卻發現它是用黏土做的，裡面有一個直徑約1公分的鏡頭，於是她趕緊告訴工作人員並報警。

報導指出，該隱藏式攝影機裡附有行動電池，這樣就可以長時間拍照。為了掩人耳目，電池上貼著黑色膠帶，而連接電池和攝影機的電線也被綁起來。此外，該相機還以棕色膠帶覆蓋，以便與周圍環境融為一體。

事情曝光後，石塚還不知道偷拍相機已經被發現，他興奮地想要取回時，才發現隱藏攝影機不見了。他大概猜到相機已被警方扣押，於是在案發4天後，主動前往警局自首。據悉石塚從南相馬市的家中開車約150公里（約2小時），來到案發地山形市。而警方認為，他的偷拍案可能不只這一件，並將繼續調查。

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