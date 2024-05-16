第35屆金曲獎頒獎典禮將於6月29日在台北小巨蛋登場，今（16日）下午舉辦金曲獎入圍揭曉記者會，最受各方關注的華語男女歌手入圍名單，歌王由有望3度封王的林俊傑（JJ），對決Marz23、MCHot Dog熱狗、裘德、許鈞；歌后則有楊乃文、孫盛希、9m88、蘇運瑩以及袁婭維共同角逐獎座，其中楊乃文不僅封后呼聲最高、有望2度封后，她也是本屆入圍大贏家，共獲8項入圍肯定。

最佳台語歌王入圍的有翁立友、鄭平、林俊逸、蘇明淵、許富凱，而其中許富凱過去曾多次入圍，但終於奪下金曲歌王，今年再次挑戰，將會對上實力派歌手翁立友，以及曾有一次封王經驗的律師歌手蘇明淵。最佳台語女歌手入圍則有巴奈、熊美玲、江惠儀、黃妃、蔡家蓁。

特別的是，創作無數膾炙人口歌曲的周興哲，今年首度入圍金曲獎項，以其創作的〈麋鹿〉一曲，和許鈞〈歌一切〉、林俊傑〈願與愁〉、草東沒有派對〈但〉、黃韻玲〈離別總是那麼突然〉及蔡依林的〈Someday,Somewhere〉爭奪最佳作曲人獎；而今年的特別貢獻獎則頒予劉清池、鄭華娟。

今記者會由台語金曲歌后曹雅雯、以莉．高露、米莎、JADE以及鶴The Crane出席揭獎，而本屆評審團主席陳子鴻也正式現身。本屆金曲獎計有303家公司、共1568張專輯、24071件作品報名參賽，為因應每年流行音樂產製的品質與種類不斷提升，以及市場分眾化趨勢，今年金曲獎特別擴大評審團組成，從往年的90人擴大至近160人，為有史以來最大規模的評審團。

文化部長史哲表示，台灣除了科技，也需要一張文化名片，而音樂就是這張最具穿透力的文化名片，金曲獎則是流行音樂的最高聖堂。史哲也期許，今年金曲獎轉播要跳脫電視的思維，更貼近網路串流的世界，晚上11點前就能結束整個典禮；同時，也不要再以收視率作為唯一指標，而是讓大家看見金曲盛會在亞洲及世界的觸及率。

此外，今年找來曾擔任評審團主席的陳子鴻回鍋，再一次擔綱主席重任，他榮幸表示：「評選經過12小時馬拉松會議，從早餐吃到晚餐都還在討論。台灣音樂越來越多樣、越來越不一樣，比我6年前擔任有過之而無不及，台灣的音樂很難評，也很感動在艱難環境下，老中青三代音樂人仍在崗位上繼續努力。」