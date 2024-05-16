座落於金門縣金沙鎮小浦頭的縣定古蹟「黃允棋古厝」，今（16）日上午在縣長陳福海主持下，隆重舉行修復工程開工祈福儀式。陳福海表示，黃允棋古厝背後充滿著感恩的歷史故事，修復後可連接沙美老街帶動觀光人潮，推動周邊環境再生與活化，在未來將產生更多的亮點；縣府會持續支持並爭取更多資源投入，努力整合周邊的環境，再現東半島往日風華。

金門縣定古蹟「小浦頭黃允棋古厝」今日上午隆重舉行修復工程開工祈福儀式，黃允棋後人們也到場見證這重要的時刻。（于家麒攝）

盡力維護黃允棋古厝的子孫代表黃能水，向與會來賓細說著古厝與祖先的歷史故事。（于家麒攝）

金門縣文化局指出，「小浦頭黃允棋古厝」為清乾隆中葉年間地方人士黃允棋收容救助落難的商旅後，返鄉報恩所興建之六路大厝，因人物事件別具人性光輝，具地區歷史與文化意義。古厝裡磚木石構工均具高水準，留有原構菅蓁牆，部分材料與工法為清乾隆建築風格，保留當時之地方營造技術。其興建年代久遠，為清乾隆時期之建築風格，具建築史上之意義，為沙美小浦頭聚落重要建築，整體格局宏大，極具再利用價值及潛力。

文化局說明，本次整體修復及再利用工程決標金額共3280萬元整，其中由中央補助65％、縣款30％、所有權人5％，修復工期為540日曆天，預定於明年底完工。

金門縣定古蹟「小浦頭黃允棋古厝」創建於清乾隆中葉年間，因歷史久遠逐漸崩毀，縣文化局先搭建鋼棚維護其完整性。（于家麒攝）

金門縣定古蹟「小浦頭黃允棋古厝」磚木石構工均具高水準，部分材料與工法為清乾隆建築風格，保留當時之地方營造技術。（于家麒攝）

在修復工程規畫方面，古厝前廳為人文及古蹟建築展示之導覽中心，以介紹黃允棋的生平事蹟、興建及駐軍時期等歷史。另外，由於古厝內部尚有諸多構造深具建築工藝特色留存，可謂精采絕倫，且為地方少見；故計畫結合這些深具特色的傳統建築語彙與特徵，將其再利用定位回歸予所有權人做為住宅使用以外，平時亦可開放前廳及中庭深井供遊客參訪。

金門縣定古蹟「小浦頭黃允棋古厝」修復後可連接沙美摩洛哥風老街帶動人潮，推動周邊環境再生與活化，在未來將產生更多的觀光亮點。（于家麒攝）

文化局強調，未來可利用該棟古厝建築工藝之特色加以展示，憑藉沙美地區古蹟及歷史建築之密度，規畫在此辦理文化資產保存之相關研習與深度導覽；待修復完成後，藉由如上的使用行為及空間規畫，供一般遊客進行文化輕旅行遊程，帶動地區觀光發展。