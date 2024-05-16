板橋區長陳奇正（圖左）、三民社區發展協會理事長林素杏（圖中）和參與的長者開心分享成果。（板橋區公所提供）

新北市板橋區公所輔導三民社區發展協會，利用民生市民活動中心頂樓，設置板橋區首座的「開心農場」，以有機肥料種植的冬瓜、小黃瓜、絲瓜、蒲仔、南瓜、苦瓜、百香果，以及甜菜根、茄子、地瓜葉、番茄、辣椒等各式繽紛蔬果，現都已結實纍纍，長者們逗陣種菜樂開懷，收成後的蔬果也成為老人共餐的食材，成功打造出自給自足的開心農場，長者們吃得安心又健康。

三民社區發展協會理事長林素杏表示，感謝區公所輔導，因應「高齡化社會」來臨，結合社區銀髮族俱樂部據點，利用市民活動中心頂樓閒置空間種植可食農作物，使長輩們能輕鬆體驗「蔬食樂活」，協會裡的老人家不但增加了活動空間，更是每天都開心期待著栽種時光。

板橋區長陳奇正表示，採收的作物作為老人共餐的食材，長輩們不僅期待每次採收的加菜時刻，透過親手摘採的過程與共同享用辛苦栽種的成果，更能親身體驗到食物取得的不易，也能深刻體會食安的重要性，從而更珍惜收成所得。

板橋區公所指出，首次運用市民活動中心頂樓閒置空間，結合民間力量打造可食地景園地，提供社區長者們更多元的樂活空間，讓市府服務更升級，期望透過首次成功案例，開發更多的市民活動中心頂樓，打造更完善的都市田園生活。