嘉義縣水上鄉民代會主席林家緯2023年9月時，與同夥自海外進口模具機，再將18公斤，市價3000萬的K他命藏在夾縫間，報關從台北港進口，後遭檢調查獲，士林地院審理後，林坦承運毒，判處2年8個月有期徒刑。

判決指出，林家緯與簡姓、林姓同夥共同集資，將18公斤愷他命藏在模具機內的縫隙，再從台北港走私進口，檢調日前根據線報查扣毒品，並前往嘉義逮捕林嫌，查扣相關證物，林後來也被裁定羈押。

林家緯承坦運毒，但表示自己學歷為國中畢業，現就讀在職專班，並擔任水上鄉民代表會主席，月薪約8萬7000元，有長輩及妻兒要撫養，他還提出網路新聞、慈善活動照片及捐款收據，表示自己常在做公益。

士院審酌，林嫌等人基於販毒牟利，將K他點私運進口至我國境內，增加毒品在社會流通擴散的危險性，對社會之危害性至鉅，惡質行為不容輕視，所為殊值非難，考量被告犯罪動機，無特別應予斟酌之情，判處林家瑋2年8個月有期徒刑。

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