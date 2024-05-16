520總統即將就職，近期股市看俏，房市交易似乎也頗火熱，各預售案場也針對520檔期大肆行銷，為何房市有所謂的520檔期? 真的有助房市銷售嗎?

馨傳不動產執行長何世昌接受《房價網House Prices》採訪時表示，建商3檔周年慶就是329、520及928是房市3大檔期，其中520檔期較特別，有別於傳統的購屋旺季，它是一檔純粹的政治性檔期。因為5月20日是每任正副總統的就職日，通常總統就任前後會釋放出房市利多，對於買氣有正面影響，而三大檔期的交易表現，也是觀察全年買氣的指標之一。

眼看520檔期即將到來，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析表示，後疫情時代使民眾抗通膨的需求增高，再加上新青安帶動首購置產潮、台股穩坐2萬點大關等因素，市場資金動能充沛，使近期台灣房地產市場交易熱絡。

他指出，0403花蓮大地震過後，部分民眾萌生換屋念頭，對低屋齡物件的需求增加，可望帶動今年520檔期的推案量及看屋人潮。另外，此時的新案供給也相對活絡，且建商也會祭出多種優惠方案，像是贈送免費家電、裝潢、抽獎活動等，購屋民眾除了選擇更多元之外，還能享有購屋的小確幸。

不過，陳定中提醒，儘管市場在檔期提供較多樣化的選擇及議價空間，建議民眾在購屋前，仍需做好功課，詳細研究區域房市的合理行情，才能確保購入符合總價預算及需求的好房。