113學年度國中教育會考將於5月18日、19日舉行，高雄考區有2萬1074位考生，在高雄高中等21所考場、662間試場（含備用試場）應試；另5月17日下午3時至5時公布試場分配表與考場平面圖，考生可於上述時間至應試考場查看環境，但不得進入試場。

國中教育會考為十二年國民基本教育中，針對學生在國中學習階段的總結性評量，透過參加國中教育會考，學生、家長、教師與學校可以瞭解學生的學習情形，也可讓中央與地方主管機關確保國中畢業生學力品質。

今年高雄考區報名考生人數計21,074人，其中集體報名20,907人，個別報名167人。共設置21所考場，計662間試場（含備用試場），分別在高雄高中、高雄女中、左營高中、前鎮高中、中山高中、小港高中、新莊高中、三民高中、高雄高商、高雄高工、三民家商、中正高工、楠梓高中、海青工商、鳳山高中、岡山高中、旗美高中、鳳新高中、岡山農工、旗山農工、鳳山商工等。

有關113年國中教育會考，謝文斌局長特別提醒考生下列幾件事情：

一、提醒考生提早出門，國文、數學、社會、自然、寫作測驗與英語閱讀，每節測驗正式開始後20分鐘，遲到者不得入場，而且每節測驗正式開始後30分鐘內，不得提早離場。如果考生違反上述規定，該科考試將不予計列等級或不予計級分。

二、英語（聽力）考試照常施測，試題開始播放後，考生即不得入場，考試結束前(含試題重播期間)，考生不得提前離場。

三、有關考生配戴口罩之規範，請參考簡章試場規則，考生若需使用帽子、口罩、耳塞等用品，應以不影響辨識面貌為原則，並配合監試委員檢查。

四、考生應試時不得飲食、抽煙、嚼食口香糖等，若因生病等特殊原因，迫切需要在考試時飲水或服用藥物時，須於考前持相關證明經監試委員同意，在監試委員協助下飲用或服用。

五、考生記得攜帶准考證及自備文具進入試場，文具不得在試場內向他人借用，文具包含：黑色2B鉛筆、橡皮擦、黑色墨水的筆、 修正帶(液)、三角板、直尺、圓規等。

六、非應試用品（如教科書、參考書、補習班文宣品、計算紙、穿戴式裝置及具有傳輸、通訊、錄影、照相、計算功能或發出聲響之物品）一律不准攜入試場。特別提醒考生，考試期間非應試用品發出聲響者（包括行動電話、智慧型手錶等裝置因國家級警報發出聲響），五科記該科違規1點，寫作測驗扣一級分。故若不慎將可能發出聲響之非應試用品攜入試場，建議考生一律關機或拔除電池，並於考試開始前，放置於試場前後方。

七、當考試中遇空襲、火災、地震或其他重大事故，若重大事故未及災害，以繼續考試為原則，考生應聽從監試委員指示，保持肅靜且不可離開試場；若重大事故嚴重恐導致災害，由考場主任視當時狀況決定，以廣播方式宣布進入緊急狀態，考生應依試場監試委員指示原地掩蔽或緊急疏散。

八、考生應詳細閱讀准考證背後的試場規則，並遵守各項試場規定。准考證如有遺失或毀損，請考生務必於考試當日攜帶本人身分證件及2吋照片（應與報名時同式）一張，向各考場學校試務中心申請補發，准考證請妥為保存，測驗結束不再補發。

國中教育會考成績通知單將於6月7日（星期五）送出同步開放網路成績查詢，應屆畢業生請向原就讀國中領取，非應屆畢業生則由高雄考區試務會(鳳新高中)於當日寄發。