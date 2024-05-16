食用十字花科蔬菜能降低體內發炎反應，是抗癌的明星食物，家醫科醫師李思賢表示，每天攝取十字花科蔬菜2到3次以上，對健康有很大好的，其中他最推薦青花椰苗。不過，若有小腸細菌過度增生或是有甲狀腺問題者，因擔心攝取過多的纖維，會使細菌更多，或是會競爭碘的吸收，就較不建議食用。

李思賢在「思思醫師陪你健康的好朋友」網站PO文，指常見的十字花科蔬菜有花椰菜、青花苗(三日苗)、白菜、球莖甘藍、羽衣甘藍、芝麻葉、白蘿蔔、菁蕪、高麗菜等，這些植物以富含纖維和重要的營養素而聞名，其中最重要的營養物質就是硫代葡萄糖苷。

李思賢指，硫代葡萄糖苷是含硫的化合物，使得十字花科蔬菜吃起來會有種嗆辣感，硫代葡萄糖苷在體內會代謝為蘿蔔硫素，能夠啟動體內非常強大的抗氧化路徑Nrf2，所以十字花科蔬菜吃得越多，體內發炎的狀況就會越少。

李思賢指，十字花科植物是以出色的抗癌效果聞名，除硫代葡萄糖苷，還含有其它豐富的抗氧化成分，例如維生素C、維生素E、植化素，能夠對抗身體因為生病而產生的自由基。另外，豐富的纖維含量和相對低的卡路里也是減重的好朋友，也有助於抗病毒和抗細菌。

李思賢指，不是所有人都適合吃十字花科蔬菜的，以下2個狀況建議先減少攝取，狀況改善後再增加攝取量。一，有小腸細菌過度增生（SIBO）的問題，因腸內細菌已經太多了，且出現在不該出現的地方（小腸），過多的纖維會使這些細菌更多，症狀更嚴重。二有甲狀腺問題者，因十字花科中的硫氰酸钠攝取過多會競爭碘的吸收，但需要較大量的十字花科，並且長期的攝取才會發生。