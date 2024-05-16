第35屆金曲獎今（16日）揭曉入圍名單，其中天后張惠妹為電影《速命道》演唱的主題曲〈離別總是那麼突然〉，入圍最佳單曲製作人獎、最佳作曲人、年度歌曲3項大獎，稍早她透過經紀人陳鎮川感謝大家支持，喜喊：「開心總是來得那麼突然！」

陳鎮川表示名單公布後和阿妹聊過，2人都沒想過今年金曲入圍會跟他們有關，「謝謝評審聽到這麼安靜的一首歌，也要謝謝寬姊的邀約、第一次跟小玲老師合作，很過癮，更恭喜她二項入圍」。