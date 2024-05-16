不少公司面試除了考應徵者的專業，也會測試應變能力和能否靈活思考。大陸一間公司招銷售業務，面試官問「我兒子叫你兒子『爸爸』，那我是你的誰？」其中一位男子回應「答案不只一個，面試官您有可能是我的兒媳婦，但也有可能是前兒媳婦」，奇葩回應引起網友討論。

一名網友近日在臉書社團《爆料公社》上發文表示，面試官問「我兒子叫你兒子『爸爸』，那我是你的誰？」引起網友討論，不少人留言猜答案，也有人吐槽到底去哪一間公司面試會被問這樣的問題。

而這個問題其實早已被討論過，根據陸媒報導，大陸某公司要招銷售業務，一位女面試官詢問「我兒子叫你兒子『爸爸』，那我是你的誰？」不少人支支吾吾答不上來，而被刷掉，但有一位男應徵者回說「這個問題有很多答案！取決於不同的背景設定。」

男子解釋說，第一個狀況，您很有可能是我的媳婦，所以您的兒子才會稱呼我兒子為爸爸，但是也有可能您是我的前兒媳婦，您跟我兒子離婚後，您兒子仍然可能叫我兒子爸爸，這個答案讓面試官很滿意，認為男子有邏輯又很靈活，也很有禮貌，很適合銷售這個職位。