台北大巨蛋屢次活動吸引大批人潮前來，停車場可停放數字也備受關注，但目前有17％供月租，鄰里回饋2000元，遭議員批評價格過低、比例過高，未來舉辦演唱會或商場開幕後，恐壓縮觀眾、遊客停車需求。另，議員也提醒因應多元需求，要就近設立多元計程車上下車處。遠雄表示，會再檢討評估。

議會交通委員會16日視察大巨蛋停車場，大巨蛋停車場依營運合約，必須提供停車場10％回饋里民，但目前開放17％且鄰里回饋僅2000元。

召集人、國民黨議員柳采葳指出，接下來大巨蛋會有更多活動包含演唱會，並有商場、旅館啟動營運，定會提升更多停車需求，不應該超出合約比例，犧牲原有用途，敦親睦鄰方式有很多種，月租比例應再研議。

國民黨議員張斯綱也說，停車場難免要回饋社區，但要抓緊比例，兼顧大巨蛋活動停車需求和社區服務，且國外大城市包含大陸也有設立「網約車道」，因應叫車的多元化趨勢，除大巨蛋特約業者大都會計程車，規劃於地下車道上下車外，也要設計多元計程車地面的明確載客地點。

民眾黨議員陳宥丞提醒，交通局目前力推共用臨停區，其中可供計程車使用，但大巨蛋周遭都未設置，僅在離出口較遠的忠孝東路側供計程車上下客。

交通局長謝銘鴻回覆，目前車位主體由大巨蛋擁有，回饋比例和價格由遠雄與地方協調，遠雄也會考量沒有活動時，車位如何運用，但車位配置攸關整體交通狀況，可以再調整適量配比。並儘量宣傳觀眾至光復南路叫車，忠孝東路維持暢通。

交通局交通治理科長林育生說明，除大巨蛋地下停車場外，鄰近也有府前停車場、松山高中地下停車場、喬安地下停車場和台北文創大樓地下收費停車場等，會再觀察停車場間替代情形，並和遠雄建議月租比例。至於地面叫車在以往賽事中，並沒有發現有太大的問題，將持續觀察。

遠雄集團副總經理楊舜欽表示，大巨蛋停車場以容納活動車輛為目的，月租當然會與此相護排擠，目前仍有鄰里不斷申請盼提高月租比例，而現階段為試營運，再檢討如何取得平衡點。而為顧及離場動線，可於光復南路側叫車，未來再評估，儘量靠近出口。

另，「遠東Garden City」購物中心也宣布，首波D區14間餐廳預計5月30日起陸續對外開幕。林育生表示，大巨蛋預估活動超過2萬人才需要提交通維持計畫，以往賽事也吸引近4萬人入場，未來商場零星開幕，仍在可容納範圍內。