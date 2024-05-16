「綜藝天王」胡瓜今年進軍YT市場，創立《下面一位》頻道，近日邀請昔日《百戰百勝》的主持搭檔徐乃麟，2人分享在演藝圈中40餘年的經歷，一搭一唱製造許多笑料，讓網友們紛紛敲碗，希望有機會再看2人一起主持節目。

胡瓜、徐乃麟在70年代一起主持《百戰百勝》近10年，去年（2023年）在徐新洋婚宴上合體，2人妙語如珠的對談，成為當晚最大亮點。胡瓜YT中稱讚徐乃麟當年為瓊瑤小生，但某一天突然問他可否加入《百戰百勝》主持群，胡瓜說：「我那時想說你不是演瓊瑤戲的嗎？他說『你知道多麻煩嗎？我演瓊瑤戲，不只是走出去要抱，還要親嘴，我老婆會瘋掉的』，我想說不要開玩笑了」，徐乃麟接著笑虧，當時老婆光是看到劇本中的親密戲都會掉淚。

徐乃麟說，在主持《百戰百勝》前，他常上胡瓜主持的《鑽石舞台》，當時胡瓜就覺得他在節目中沒有包袱，態度相當大方，「瓜哥問我要不要到《百戰百勝》玩，後來製作人王鈞也覺得不錯」，胡瓜再說，身為游泳健將的徐乃麟，體育細胞很好，面對任何遊戲都輕鬆闖關。

2人大談主持《百戰百勝》時的秘辛，笑說以前在休息的1個鐘頭裡，徐乃麟總因為看不慣桌上東西雜亂，到處整理；胡瓜則是在休息時，意外發現另一主持人小亮哥泡茶時，誤讓大家喝了他的洗腳水，「他小手指很短，他擠完茶葉大家就喝嘛，結果就看到他在摳腳，我想說『你摳腳的手拿來泡茶給我們喝』」，被喚醒記憶的徐乃麟則笑到不斷點頭。

影片嵌入自【下面一位】YT

除了談過去的歡樂回憶，胡瓜也詢問徐乃麟多年前砲轟唐從聖、不錄節目一事，徐乃麟坦言當時應該是更年期，加上唐從聖錄過幾次節目，每次的針對都讓他不太舒服，所以當天忍無可忍才會爆發。

胡瓜表示可以理解徐乃麟的想法，自己也曾在錄製外景時跟製作人嗆聲，表示如果再不更改遊戲規則，他就要叫車走人，最後他果真停止錄影，離開現場。徐乃麟加碼爆料，「你叫車走人也不是一次，你《百戰百勝》時，車子開了就走」，瞬間「選擇性失憶」的胡瓜不斷反問「有過嗎？」不願承認。

資歷都超過40年的胡瓜、徐乃麟，忍不住感嘆現在礙於經費，很難再有像是《百戰百勝》這樣高成本的外景節目。徐乃麟猛虧，「我現在節目，40年前的燈都還在，有人問我說電視上怎麼沒有本人好看，我就說那燈都40年了，照人怎麼會好看」。2人也回憶起以前只有無線電視台，台視、中視、華視各電視台為了收視率，捨得花錢聘請主持人、製作團隊打造節目，年終超過24個月的黃金時期。