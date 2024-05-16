無論是租屋或購屋，考量的除了採光、地段與生活機能性外，住家格局也是一大關鍵，命理專家湯鎮瑋列出4大格局的房子最好別住，其中若是房屋懸空必須特別留意，家人恐較易為錢吵架。

湯鎮瑋昨（15）日在節目《命運好好玩》中透露，有4種格局的方子他不建議居住，首先是樓下為車道或騎樓的懸空屋，這種情形較易發生在二樓。湯鎮瑋說這種代表宅基不穩，地氣懸空，住戶容易東奔西跑，且家人間容易為了錢財吵架。

湯鎮瑋說，第二種是從屋內就能看見宮廟或靈骨塔，這種格局必須要特別注意，若是命格較為敏感者，在這種環境容易會有莫名病痛或半夜被磁場干擾，導致不好睡、磁場混亂，使運勢下滑。

第三種則為住家對面為「壁刀煞」或「天斬煞」，這種格局是目前市區最常見的。湯鎮瑋表示，住在這種格局的住戶，在健康上容易出問題，也容易有血光之災。

湯鎮瑋提到的最後一種則是路沖，通常馬路較大或車流量較多的路沖造成的影響越大，而低樓層的路沖也會比高樓層的路沖造成的影響更大，路沖的格局會造成家中人丁不容易興旺，另外血光之災也較多。

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