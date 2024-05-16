第35屆金曲獎頒獎典禮將在6月29日於台北小巨蛋盛大登場，今（16）日舉辦金曲獎入圍揭曉記者會，邀來金曲台語歌后曹雅雯、以莉．高露、米莎、JADE以及鶴The Crane揭獎，本屆金曲獎評審團主席由知名音樂製作人陳子鴻擔任。

陳子鴻表示，本屆共有24000多首歌曲報名，競爭激烈，這次是他第2次擔任評審團主席，全因今年金曲評審制度有改變，因此文化部特地再度請他擔任主席回鍋，「今年報名件數很多，評審團也變很多，初選共有160位分組投票討論，大家都很辛苦，12小時馬拉松會議」，並透露所有獎項都是經過許久的討論才有入圍名單。

被問及這次金曲入圍遺珠？他坦言，陳奕迅、梁靜茹、閻奕格、李千娜、孫淑媚都是遺珠人選之一，「陳奕迅有進入歌王複選，粵語專輯是沒問題，前年有修改金曲規則，金曲獎評審每個耳朵都很硬，各自都有專業，大家心理有定見，有的可能會被說服，也有不會被說服。」

今年金曲特別貢獻獎為劉清池、鄭華娟，不過有粉絲原本期待李玟有望獲頒金曲特別貢獻獎，但由於李玟無中華民國國籍，並不符合官方規定是無緣拿獎，對此陳子鴻解釋，「這部分有討論過，看到名單，我也想說怎麼沒有李玟，但這是規定也算是遺珠」，並分享他與李玟是多年好友，開玩笑說：「她不會太在意這種事情。」