台北市長蔣萬安15日出發前往日本東京，展開為期4天的參訪行程。16日上午蔣萬安參與東京市長論壇開幕式，並以「安全城市」為題進行專題演講。蔣萬安表示，台灣在4月3日才經歷了⼀場7.2級⼤地震，台北市政府5分鐘內就立刻串起相關局處，並即時掌握全台北市的災害通報情況。蔣也提到，北市大力推動都更8箭，提供耐震、綠建築、智慧建築與無障礙設計的誘因，持續推動台北老屋更新。

蔣萬安表示，台灣在4⽉3⽇經歷了⼀場7.2級⼤地震，這也是25年來最嚴重的⼀次，也導致後續的1300次餘震與重⼤災害，其中更造成18⼈不幸罹難、1100⼈受傷的遺憾。地震發⽣的當下是在早上7：58，正值尖峰時刻，他無法⽴即抵達災害應變中⼼，但市府團隊並未耽擱，⽽是以「市長在哪裡，EOC就在哪裡」為應變原則，全市府的應變在5分鐘內就全部動起來。

蔣萬安說，透過災害應變雲端協作平台，⽴刻串起所有相關局處並掌握全台北的災害通報狀況，精確的標記點位，顯⽰了「已結案」、「未結案」、「重⼤結案」的狀態。這套系統不只⽤於地震，也適⽤在颱風、淹⽔與停電等應變。作為市長，省時與精准的資訊對於決策至關重要。任何能爭取到充裕決策思考時間的措施都價值匪淺。台北防災模式的價值不只是線上通聯，更幫助決策者進⾏有效分⼯。

蔣萬安也提到，台北⽬前有72％的住宅屋齡超過30年。無法預知地震何時發⽣，所以增進韌性的都市更新非常必要。⾃從2023年開始，陸續推出都更8箭，其中包含了提供耐震、綠建築、智慧建築與無障礙設計的誘因，希望這些措施能⿎勵⼤家參與都更，也讓台北透過創新實現2050淨零碳排與安全之都的願景。