韓國男團SHINee成員Key繼3月受邀參與高雄櫻花祭後，也宣布將於8月17日到高雄流行音樂中心舉辦專場，當時他帶來30分鐘精彩演出，更不忘承諾「我會再來開演唱會，我一直都在這裡」，果然也說到做到，不到半年就將首次專場演唱會獻給高雄。值得一提的是，隊友泰民將在7月6日參加高雄啤酒節，溫流也將7月13日在高雄流行音樂中心舉辦粉絲見面會，隊內有3位成員都將於暑假在港都開唱。

此次巡迴演唱會「2024 KEYLAND ON：AND ON」於1月以首爾為起點，以旋律輕快的〈Good ＆ Great〉揭開序幕，他換上帥氣舞台勁裝亮相，出色的音樂才華和令人驚艷的演出感染著全場氣氛，連續2天演唱會令人流連忘返，首爾場最後一天，Key在台上感性表示「這不是夢境，知道嗎？這不是夢，我們都曾經在這裡過。」台下全場大合唱〈G.O.A.T（Greatest Of All Time）〉，感動畫面至今依舊餘溫滿滿。

Key此次巡迴演唱會首站圓滿落幕。（遠雄創藝提供）

Key忙碌於團體活動之餘，個人行程也是滿檔，他正在參與的兩檔節目《我獨自生活》、《驚人的星期六》在韓皆是國民闔家觀賞節目，他擁有「舞蹈複製機」驚人能力，強而有力的男團舞或是性感可愛的女團舞皆難不倒他，每回都能帶來精彩表演，8月17日高雄專場演唱會上，勢必能更感受到專屬「萬能鑰匙」Key的獨特魅力。

「2024 KEYLAND ON：AND ON ASIA TOUR in KAOHSIUNG」於8月17日於高雄流行音樂中心海音館舉辦，門票分為兩階段開賣，SHINee WORLD官方會員於5月31日中午12點至17點搶先預購，隔日（6月1日）中午12點於拓元售票系統正式販賣，票價分為6800、5800、4800、3500元4種票價，6800元的VIP座位特區可享有彩排福利、VIP通行證與訂製明信片。