焦凡凡今（16）日出席櫻桃小丸子35周年慶生活動，今日適逢金曲35入圍公布記者會，她的未婚夫婁峻碩斥資百萬打造的單曲MV〈Runner Runner〉入圍本屆最佳MV獎，焦凡凡得知消息後也很替對方開心：「恭喜馬丁導演，很開心有演出一段，很榮幸！」

焦凡凡從小就是櫻桃小丸子的粉絲，剛好年紀跟她一樣，就覺得特別貼近，「國小三年級每天都在看小丸子！看小丸子跟家人互動就想到我自己的家庭，小丸子爺爺跟我爺爺髮型一樣，就很像是我是小丸子，爺爺是小丸子爺爺，個性也一樣，很疼我們，有共鳴」。

焦凡凡自嘲個性跟卡通裡面的丑角「美環」很像，外貌不是太出眾，個性38，還現場模仿美環叫「花輪」的音調。談起自己的追愛經驗，焦凡凡坦言自己這方面跟美環愛花輪的狀況很像，「我小學三年級很喜歡一個男生，每天都會送他飲料、寫小紙條跟對方說球賽加油，從國小喜歡他到國中，後來就分開了」。

焦凡凡分享，小時候的桃花很旺，讀書時期曾經1個月收到10幾封告白信，「之前都不覺得自己夯，現在回頭看才覺得好像有點多」。她都會尷尬發好人卡給喜歡她的人，「我會說家人不同意，要以課業為主」。

焦凡凡笑說，自己在感情路上一直不匱乏追求者，但她喜歡「追人」，才有「選擇別人」的感覺，「一路上過來，好像比較少單身的時候」；她坦承當初是自己主動「追」婁峻碩，會故意丟球給對方，當時追了3天就確認關係，害羞說：「那3天發生什麼事去問他，見面後看對眼就在一起，沒什麼特別的。大家會說3天很快，不過我們在一起8年了，很妙，全部的因素加起來都很浪漫」。而他們的婚禮仍在討論中，預計在海島，「因為婁喜歡環遊世界，我會陪他」。