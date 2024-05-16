端午連假將至，6月8至10日預期大量返鄉及旅遊車潮將導致國道部分瓶頸路段壅塞，交通部高公局規畫11條國道易壅塞路段的替代道路供用路人選擇，可透過高速公路1968 App檢視替代道路的旅行時間資訊，可適時改道節省時間。

高公局蒐集歷年連假交通特性資料，針對國道易壅塞路段，規畫4條長途替代道路，包括國5頭城至坪林北向改道台9線、國1國3新竹至台南地區雙向改道台61線、國6舊正至台中地區雙向改道台63線、及國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向改道台74及國4。

另針對短途用路人，高公局規畫7條國道短途替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及田寮至國10旗山地區東向，建議民眾於國道尖峰時段多利用省、縣道，不要上國道。

高公局表示，已於替代道路沿線設置導引標誌，方便用路人參考，民眾可利用高速公路1968App的即時影像功能，查詢國道即時路況，並參考替代道路的旅行時間，選擇適合的路線避開壅塞路段。

此外，端午連假國道將採單一費率收費，國道3號新竹系統至燕巢系統為單一費率再8折收費、0至5時為暫停收費，請用路人參考利用。