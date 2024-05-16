第35屆金曲獎頒獎典禮將在6月29日於台北小巨蛋盛大登場，今（16）日舉辦金曲獎入圍揭曉記者會，邀來金曲台語歌后曹雅雯、以莉．高露、米莎、JADE以及鶴The Crane揭獎，本屆金曲獎評審團主席由知名音樂製作人陳子鴻擔任。

陳子鴻過去曾任天后江蕙（二姐）經紀人，雖然江蕙2015年9月告別演唱會後封麥，引退至今9年，江蕙近況仍引人關注，他們現在保持密切聯繫，有望邀江蕙擔任金曲評審之一？他幽默說，評審是文化部邀約，「她（江蕙）才不理我，我開玩笑的，她退休了就好好享受人生，這個工作量是很大的。」

今年「年度歌曲獎」入圍包括〈墮落〉、 〈家和萬事興〉、〈又到天黑〉、〈但〉、〈樓上的房東〉、〈離別總是那麼突然〉，陳子鴻表示，年度歌曲是討論很久，「有傳唱度、時代意義很重要，加上現在音樂分眾，其實是很難有一首歌讓大眾都很熟，只能盡量取選傳唱度高、影響力大。」