第35屆金曲獎今（16日）在三創生活園區公布入圍名單，評審團主席為天后江蕙推手、音樂人陳子鴻，而本屆最佳台語男歌手競爭相當激烈，有翁立友、鄭平、林俊逸、蘇明淵、許富凱。

律師歌手蘇明淵曾獲一座金曲台語歌王獎座肯定，本屆3度入圍歌王，將對決翁立友、許富凱等強敵，正在國外與家人度假的蘇明淵透過經紀公司感謝評審團肯定，感謝說：「看來我要趕快回台灣準備了！」面對本屆入圍者強勁，他表示：「大家都是很優秀的音樂人，每個人都是可敬的對手，到了這個階段就是單純看評審的集體意見。」直言現今音樂型態沒有某個人可以全勝對手，每個人都有自己的強項。

蘇明淵這回以專輯《心內烏空》入圍最佳台語男歌手獎，蘇明淵改變唱腔特別針對唱腔調整，少掉過分用力的演繹，以說書人視角闡述故事，希望透過更為真摯、溫暖且輕聲的嗓音，陪伴城市人們面對自己內心的「烏空」。公布入圍的今日，正好是蘇明淵歐洲旅程的最後一日，原本有設鬧鐘要起床看直播，卻因為時差算錯，還是錯過了，但公司同事直接打電話請他起床，讓他又驚又喜，直言昨晚其實沒睡好，還打算如沒入圍，就要在歐洲再玩兩個月，「看來我要趕快回台灣準備了」；他笑著說，「我今天就回去，明天到台灣，大家典禮上見。」

《心內烏空》也入圍了第35屆金曲獎的最佳裝禎設計獎，見本生物的視覺設計師盧翊軒和黃嘉宏找到台灣僅存的製銅模老師傅，在專輯上壓印出一雙紋路細緻的手，捧著一顆不斷下陷的球型黑洞，黑洞的盡頭卻有光。蘇明淵說，專輯名稱、視覺看似黑暗，但歌曲其實是以陪伴角度切入，「就連光線也無法照亮黑洞，希望能用音樂這種比較軟性的方式，讓人們感覺自己並不孤單。」設計師盧翊軒說，今天仍然有很多設計創作要交，當下專注於工作，但訊息一直跳出來，不回又讓他很在意，感謝大家非常即時的祝福；而黃嘉宏在通勤被同事通知直播資訊後便開始緊張，兩人皆表示很開心能有機會首次以台語專輯設計入圍金曲獎。