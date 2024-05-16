前台北市長柯文哲3大案爭議持續延燒，針對被質疑是交辦都發局研議擴大容積，柯文哲強調是轉送而非交辦。民進黨台北市議員許淑華炮轟，柯當時堅持做出對京華城有利的決策，現在將責任推給下屬，讓自己沒有責任，實在荒謬至極。

許淑華批評，柯文哲別再把責任推給下屬，柯市府當時明知有行政訴訟正在進行，卻同步進行都審會議，無視法院判決，堅持做出對京華城有利的決策，而柯不但沒有解釋荒唐爭議，還用文字遊戲暗示自己只是「轉送」陳情，在此案中沒有責任，荒謬至極。柯雖擅長用新媒體包裝，但在重大弊案前，模糊焦點的手法是不會被人民所接受的。

她說，2018年京華城的容積率就已被認定為560％，事後京華城不滿，對台北市政府提告。2020年京華城又向柯文哲陳情，柯市府為此召開都審會議，此時行政訴訟正在進行中，同年7月16日，法院判決京華城敗訴。

許淑華說明，2020年7月30日法院判決後2周，柯市府卻無視法律判決，召開都委會第768次會議，決定讓京華城案適用「都更辦法」，使京華城得到天價補償。2020年11月11日，柯文哲更是親自蓋章決行讓京華城容積率從原有的560％飆升到現在840％。