宜蘭縣有3萬多名國中、小學生，在課堂上多使用木製課桌椅，距離上次全面汰換已有12年，國民黨議員黃琤婷今天（16日）在議會指出，國小低年級跟高年級學生平均身高差達25公分，卻都使用同一套課桌椅，建議縣府汰換可調整的新式課桌椅，教育處表示，會評估更換新式課桌椅。

黃琤婷說，根據教育部的數據，國小低年級學生的身高與高年級學生平均身高差達25公分，有些孩子體型較高大，有些較為嬌小，身高差更大，卻都使用同一套課桌椅，對學生學習實在不友善。

黃琤婷指出，南投縣政府挹注4000多萬元，將購置2.6萬套調整課桌椅，約有100所學校受惠；彰化縣也以2年8000多萬，要汰換6萬套課桌椅；花蓮縣也編列4000多萬元，要汰換1.7萬套課桌椅；其他如雲林、嘉義、基隆、台東等縣市也都要汰換。

她說，市面上可調整的新式課桌椅價格不一，從1000多元到近3000元都有，宜蘭縣國中、小學生有3萬1979人，如以2000元為中間值，大約需要6000多萬元經費，盼縣府可研議，並盡量編足預算採購。

教育處表示，宜蘭縣的國中、小學生多使用木製課桌椅，距離上次全面汰換已有12年，有少數學校因為獲得捐贈或贊助，有更換新型課桌椅，但評價不一；縣府近2年每年有編列1000萬至1200萬元汰換，目前已汰換國小與國中一、二年級的課桌椅。

教育處解釋，因木製課桌椅耐用，目前汰換的課桌椅還是沿用木製，議員建議改換可調整式的新型課桌椅，教育處會列入評估。