據統計推估，台灣約有230萬名糖尿病患者，但其在發病初期不易發現，往往讓許多人忽略。對此，營養師李婉萍提到，先前遇過一名年長患者於看診時透露，因私密處一直發癢而至泌尿科求診，結果檢查發現竟是罹患糖尿病。談及糖尿病徵兆，她指出，除了大眾熟知的「吃多、尿多、喝多」外，包括皮膚傷口不易好、泌尿道反覆感染、體重減輕、視力模糊及神經病變等，也都要警覺。

李婉萍在個人粉專發文表示，該名年長患者因私密處一直發癢，於是到泌尿科求診，結果檢驗竟發現早上空腹血糖值高達332mg／dL。正常來說，空腹血糖值應小於100mg／dL，若超過126mg／dL 則為糖尿病。

藉此個案，李婉萍提醒，不論男女，只要私密處長期發癢，去藥局買藥擦藥後仍反覆發作、不見改善，務必要就醫檢查，通常有經驗的泌尿科或婦產科醫師都會檢測血糖，因往往背後可能是血糖出問題，「這些細菌、病毒也愛吃甜。」

關於糖尿病的徵兆，李婉萍過去於網站撰文分享，一旦發現以下6大問題，可能就有血糖過高的問題，務必盡快就醫檢查不要拖：

1、三多症狀：即多吃、多喝、多尿。事實上，許多患者不一定有此些症狀，但若有相關症狀仍要特別注意。

2、皮膚傷口不容易好：若皮膚的小傷口長期沒有癒合就是警訊，千萬不要輕忽。

3、免疫力下降（經常感染）：尤其是女性泌尿道長期容易反覆發作感染，就要特別注意。

4、體重減輕：沒有在減重，但體重卻持續減少，千萬別因此竊喜，反而要提高警覺。

5、視力模糊：持續超過1個月視線都模糊不清，應盡快就醫。

6、神經病變（麻木、疼痛）：手腳對於溫熱與痛楚的感覺異於平常，感覺較為遲鈍，就要小心。