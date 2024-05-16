世豐電力在花蓮縣執行「豐坪溪水力開發計畫」早在2009年通過環現差，直到2020年開始才施工，當地居民與環團不滿，請求環境部命世豐重做環現差，台北高等行政法院日前判敗訴。環團16日召開記者會指出，此案顯現環評法的嚴重漏洞，呼籲環境部修訂，環境部回應，尊重司法判決，但未來會廣納各界意見，審慎研議納入未來適當時機修法參考。

「豐坪溪及其支流水力發電開發計畫」早在1999年通過環評，2000年取得經濟部核發的開發許可，即使世豐電力提出的環現差在2009年通過環境部審查，但因資金問題遲未施工，直到2019年被收購，2020年起才施作土建工程。

地球公民基金會議題部專員梁聖岳指出，依《環境影響評估法》第16條之1規定，開發單位通過環評並取得開發許可後，超過3年沒有動工，必須提出環現差，以當下的環境重新檢視過去通過的環評計畫是否合適，環評法卻未明訂提出環現差次數，使得環境部認為世豐電力提出1次即可，但該公司2020動工時間與距離2009年過審的環現，相差10餘年，卻不必再執行一次環現差，相當不合理。

法律扶助基金會原住民族法律服務中心律師羅惠馨補充，法院判決書也指出環境資訊與預測無法切合環境變化，導致評估失真，是當前《環評法》應該重視的課題，很遺憾環評法漏洞，讓法院愛莫能助，無法做出合理判決。

地球公民基金會強調，環評法第16條之1未載明環現差需進行幾次，代表開發單位15年前作過1次環現差，無論停工多久都不必再行第2次，環境部應儘速修法，勿讓居民承受環境風險，也不要再用敷衍的態度面對環境變異的事實。

梁聖岳表示，環評法修法應明訂，主體工程只要3年未動工，有相對應的環現差提出次數，避免此案狀況再發生，也避免開發單位以整地、挖土等「假動工」的方式，規避送審環線差。

環境部回應，因環評法第16條之1沒有再次辦理環現差報告的依據，台北高等行政法院認為沒有民眾所提違法情事，並作成「原告之訴駁回」判決，環境部尊重司法判決結果。

針對環團提出修正環評法第16條之1，應有再次提出第2次或多次環現差報告機制，環境部表示，會廣納蒐集各界意見，審慎研議納入未來適當時機修法參考。