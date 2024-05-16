夏天蚊子多擾人清夢，家電達人486先生分享捕蚊燈正確使用方式，強調避免「人燈一室」能大大提高捕蚊效果，並且要墊高75至100公分左右，符合蚊子的飛行高度。另外，在睡前2至3小時開捕蚊燈並關閉房間所有光源，然後人離開房間，先誘捕蚊子，就能一夜好眠。

486先生日前在部落格指出，捕蚊燈分為電擊式、吸入式和粘補式三種，電擊式捕蚊燈是利用高壓電網捕殺蚊子，聲音大聲可放在陽台；吸入式捕蚊燈是誘捕光源搭配電風扇，將蚊子吸入並困住、風乾，適合放臥室、書房，但使用完不要立刻打開集蚊盒清理，要等一段時間讓蚊子脫水風乾；粘補式捕蚊器最安靜，但要定期更換。

486先生表示，蚊子喜歡人體，比起捕蚊燈更具吸引力，所以要避免「人燈一室」才可提高捕蚊效果，建議在睡前2到3小時開啟捕蚊燈，並將所有光源關閉，環境越黑暗，捕蚊燈的燈光越能吸引蚊子，且人一定要離開，先把蚊子殺光，睡覺時就能一夜好眠。

另外，486先生指出，捕蚊燈擺放位置也很重要，要墊高約75至100公分，符合蚊子飛行的高度，遠離風扇或冷氣出風口，才能達到最佳捕蚊效果。