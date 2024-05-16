據大陸央視新聞報導，5月16日，菲律賓多艘船隻在黃岩島鄰近海域「非法聚集」，開展與正常漁業生產作業無關的活動，中國海警加強現場監視取證。

報導稱，菲律賓民間組織多艘船隻在黃岩島以東海域60海浬左右處「非法聚集」，進行拍照錄影，菲公務船為其伴航並充當「保鏢」。

報導稱，菲方在現場通過下網捕魚作業、展示旗幟等方式「做秀」，中國海警依法對菲方非法聚集船隻進行現場管制。