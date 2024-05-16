大陸國台辦昨（15）日以「蓄意編造有關大陸的虛假、負面訊息，挑動兩岸敵意對立」為由，宣布懲戒資深媒體人劉寶傑、財經專家黃世聰和桃園市議員于北辰等5位名嘴，引發外界熱議。對此，前立委郭正亮認為，相較於懲戒名單，國台辦同一天的「推出打擊分裂國家犯罪行為法律措施」的新聞稿，才值得關注。

國台辦發言人陳斌華昨預告，對那些涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的頑固分子，大陸將公布法律措施，依法嚴厲打擊分裂國家、煽動分裂國家犯罪行為。《中國時報》記者追問，大陸正在制定懲戒「台獨」分子的法律措施，請問最快什麼時候公布？具體內容會有哪些？陳斌華表示，具體的措施內容，請各界拭目以待。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，國台辦第1則新聞稿點名劉寶傑等人，指控他們挑動兩岸敵意，說明重點不是在針對這些人的政治立場，而是在「散播假訊息」上，這就是為什麼，資深媒體人王瑞德的台獨色彩鮮明，可是這次卻沒事，「人家講話還是會根據事實來做評論」。

郭正亮接著說，國台辦第2則新聞稿才值得關注，因為它提到，將推出法律措施，依法嚴厲打擊分裂國家、煽動分裂國家犯罪行為，他指出，目前對於以前公布過的黑名單處置，是限制入境和經濟往來，並擴及直系親屬，而現在，大家比較關注的，是會不會有刑事追究。

郭正亮提到，若這次的懲戒只是種「政治黑名單」，就代表這5人只是「不受歡迎人物」，他們在大陸可能會被刁難，而若擴大到法律層面，大陸要不要把它列為兩岸誹謗罪，還需要繼續觀察。