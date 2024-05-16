蚊子嗡嗡聲惱人，不慎被叮奇癢無比，有網友在好市多發現一款日本的殺蚊、防蚊神組合，直呼對抗蚊子超有效；內行人大讚真的很厲害，睡前1小時在房間內噴一下，蚊子全死光，不過缺點就是價格偏貴，好市多一組3瓶賣879元，有會員直喊「買不下去」。

一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團發文驚呼「好市多竟然上了日本的金鳥，殺蚊超好用的！」她貼出該款雙重防蚊組照片，裡面包含2瓶派卡瑞丁（Picaridin）含量5％的防蚊凝膠，以及1瓶室內防蚊噴霧劑，一組售價879元。

貼文曝光立刻掀起討論，許多用過的人都大推，有網友表示，之前蚊子跑進房間，睡前1小時噴一下，蚊子全死光，真的很厲害；還有人讚防蚊凝膠效果很好，擦起來也不會黏膩，不過只能維持6小時，時間到了要記得補擦。

但有不少會員覺得太貴，「金鳥超強，不過這個價格太貴了」、「879元我真的買不下去。」

先前也有女網友在全聯社團推薦一款液體電蚊香，直接插電就可以，她在每個房間都放一組，晚上睡覺再也不怕蚊子吵，而且有定時裝置方便又安全。