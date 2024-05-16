今年夏天最飆速的動作電影《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》是鬼才導演喬治米勒換檔推出的全新作品，並由安雅泰勒喬伊、克里斯漢斯沃領銜主演，透過大銀幕呈現一場超瘋狂的史詩旅程。

電影稍早於第77屆坎城影展舉行世界首映，映後獲得觀眾炸裂般的好評，全場起立鼓掌歡呼整整8分鐘，爛番茄也開出87％高分好評，表示：「油門踩到底！這是今年最棒的電影」、「這是好萊塢近年來最棒、最完整、最具影響力的動作電影」、「火力全開的超強動作片」、「刺激、暢快的視覺饗宴」、「安雅泰勒喬伊完全令人震驚」、「克里斯漢斯沃生涯最佳演出」、「絕對要在最大的銀幕上觀看」、「喬治米勒毫無疑問是現今最厲害的動作鉅片導演」。

在生存至上的末日荒地世界中，任何東西都必須有它存在的價值；片中各種兇猛又具有攻擊力的車輛絕對是一大看點之一，­車輛更是角色的一部分，它們像服裝、頭髮一樣是人物的延伸。導演喬治米勒也特別強調《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》是「一部在車輪上展開的遠征旅程」。

導演喬治米勒進一步表示：「片中的車輛代表著每個角色，所以它們必須隨著角色而驅動。像是狄門特斯（克里斯漢斯沃 飾演）先是駕駛著他的重型機車戰車，後來他改開一輛怪獸卡車，因為他的角色獲得了更多的燃料，更多的機械選擇等等，那成為了他的角色。芙莉歐莎（安雅泰勒喬伊 飾演）最終幫助建造了更為精良的武裝運輸車，這代表她需要逃跑；當她自己成為一名禁衛官後，那輛武裝運輸車擴展成了她和傑克禁衛官（湯姆伯克 飾演）共同擁有的雙油槽運輸車，這在某種程度上代表了他們兩位。」

宏偉的武裝運輸車是900系列Kenworth重型平頭式卡車改造而成，並將油罐拖車部分包裹上不銹鋼外殼，適合重型和大型貨物拖運。安雅泰勒喬伊興奮表示：「每次我看到武裝運輸車，都讓我大為震撼，我超愛我的大寶貝。」湯姆伯克也說：「身處於武裝運輸車中，真的會讓人腎上腺素飆升。」

狄門特斯一開始駕著一台由三輛重機拖曳的戰車，是以Rotec七缸飛機引擎、BMW R18款重型機車打造而成。克里斯漢斯沃表示，這輛戰車見證著他的發跡，並且顯示出他的尊貴及手握重權；隨著故事的進展，狄門特斯改開六呎怪獸卡車，該車採用雪佛蘭大型發動機454基本款，轉速從6000到6500，既吵雜又暴怒，顯示出他越來越大的權力。

英勇號則是安雅泰勒喬伊一開始進行特技訓練的車，那台車配備直列六缸引擎，並且升級至超級渦輪模式。片中安雅泰勒喬伊開的最後一輛車是黑色憤怒號，是一台雪佛蘭改裝肌肉車，配備後置渦輪吸氣八缸引擎，以爬上高聳沙丘。