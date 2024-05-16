月經遲到沒來怎麼辦？有網友PO文詢問，女生月經不來，跟男友做愛，通一下後隔天就來，是真的嗎？馬上有許多妹子認證是真的「屢試不爽」。對此，名醫鄭丞傑表示，這些女生月經本來就快來潮了，而做愛時高潮、精液裡的前列腺素，則是會讓子宮收縮，發揮如「臨門一腳」功用，達到「催經」的效果。

原PO在臉書「爆廢1公社」PO出一張圖，是一名女子煩惱月經遲遲不來、睡不好很困擾，男友問「要幫你通一下嗎？」女子答應，做愛完隔天，女子的月經就來了，原PO問大家真有其事嗎？釣出許多妹子分享經驗，「真的！我自己都覺得很神奇」、「雪隧搶通（血穴槍通）」，但也有人回，「說的是便秘吧」。

台北秀傳醫院院長、婦產科醫師鄭丞傑表示，過去三四十年來，他在診間已被至少上百位女生問過，為什麼月經遲來，男友「通一下」之後就來？其實這些女生本來月經就快來潮，子宮內膜已經很厚了，做愛只是那「臨門一腳」，促使快來潮的月經，真的來了。

做愛為何能發揮「臨門一腳」功用呢？鄭丞傑說，主要原因有兩個，分別是精液中的前列腺素，與做愛時的高潮，兩者都能促進子宮收縮，讓已增厚的子宮內膜加速剝落，造成月經來潮。

除了上述兩個原因外，鄭丞傑也認為，可能是與心理因素有關，就像有些月經遲來的女生求醫，他開了催經藥給她們，但有人藥都還沒吃，月事隨即報到，「通一下」就來，或許也存在著這種「心理催經」的作用。