現任文化部長史哲520後將調任行政院政務委員，卻被爆料文化部內部信件，要各主管集資購買價值4.3萬的iPhone 15 Plus做為紀念贈禮，遭藍委批評拍馬屁。對此史哲16日於行政院內閣總辭合影留念後回應，對此事完全不知情，先前已一再表示謝絕一切餐會、歡送會等。對於同仁表達的心意表示心領感謝，但絕對謝絕送禮。

文化部也表示，有關邀集12職等以上及附屬機關首長致贈紀念品一事，為文化部及文建會時期就有的慣例作法，主要藉紀念品表達對於歷任部、次長（主委、副主委）卸任的致意及感謝，也是公私部門都常見的人情味，並非為特定人量身定做，且非強迫性質。目前人事處已收款項將全數退回。

網友表示，既然是被爆料於「靠北藝術 kaobei Art」，就表示有不情願成份在內，原PO更是指出「有沒有史上最有感部長要走人了，還要下面的人不樂之捐送哀鳳的八卦？」對於所謂的「慣例」並不認同。