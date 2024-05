台灣首個國際影音公共媒體TaiwanPlus於16日釋出全新一季原創紀錄短片《追尋電影夢》三集中的第一集。首集主角是今年台北電影節影展大使、去年剛以《關於我和鬼變成家人的那件事》入圍第60屆金馬獎最佳男演員的林柏宏,這是他首度挑戰以全英語受訪,暢談17年銀幕之路,他片中感性表示:「I love cinema, and I hope I can do it for my whole life (我愛電影,發現是一輩子可以投入的事)」。TaiwanPlus口碑紀錄片《追尋電影夢》第二季今日回歸,卡司豪華,推出演員林柏宏、《哈勇家》導演陳潔瑤、《咒》導演柯孟融等三位電影人的創作全歷程。

林柏宏坦言當初為了準備此次拍攝不斷練習英語口說,「突然有回到準備金馬獎主持的緊張感!」在這支15分鐘的紀錄短片中,林柏宏以英語回顧自己從選秀歌手意外被導演傅天余相中,開始走上演員之路的歷程。他聊到「我人生第一場戲就是哭戲」,以及如何開始覺得自己是一位演員的時刻。他更暢談參演2022年億萬票房、攻進Netflix全球前10名排行的電影《鬼家人》時,如何準備與演繹毛毛這個「不敢相信!」的經典角色。片中他也宣布自己的最新身份:正以監製籌備新作中!

被問到首次拍攝英語紀錄片的心情,林柏宏直言壓力大,坦言:「雖然覺得困難,但還是想挑戰看看,希望透過這個訪問讓自己用英文的角度來梳理想法。」在籌備過程,為求更精準地用英語表達,林柏宏反覆與製作團隊確認用字,「幾乎每天都把整份講稿拿出來唸好幾遍,希望可以讓自己說起來更自然、更靠近自己的語氣。」林柏宏也表示用英文分享演藝歷程,對他來說更是新鮮的經驗。

紀錄片《追尋電影夢》回顧了林柏宏出道十多年來的重要里程碑,包括首次登上歌唱比賽演出的青澀模樣、擔綱電影《帶我去遠方》男主角的精彩畫面、2016年因參演電影《六弄咖啡館》獲得金馬獎最佳男配角獎的榮耀時刻,並集結他出道以來參演超過20部電影和15部長篇電視劇集的精華片段。看完影片後,林柏宏表示,「很感動,能有如此完整呈現自己表演之路的紀錄片,沒有想過已經經歷了這麼多。」