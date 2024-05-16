43歲王姓女子昨晚在高雄左營區華夏路等候路邊停車位，待對方駛離要停進格位時，未料30歲施姓男子駕駛的自小客車迅速斜插欲進入停車位，雙方僵持不下報警處理，警方到場協商請雙方猜拳，2人拒絕，後來建議兩車都拖走或都離開，2人選擇離開，未料施男後來又開回現場停車，被警方趕走；王女事後將過程PO網，引網友共鳴，怒罵「不要臉真的是無敵了」。

王女在臉書「爆料公社」貼文，敘述昨天她帶小孩去高雄華夏路看醫生，當時已打方向燈等待即將出來的車子，好不容易要停進去，後來後面突然一輛超快速車輛斜插進來，她和小孩都嚇到，當時男姓駕駛說，要不然就報警，跟叫拖吊的來拖她的車，對方並指自己就是沒公德心，直到有人警察，警方抵達現場處理。

員警當場提議3項協商方式，包括請2人互相猜拳，但對方堅持不猜拳，另就是兩車都拖走，或兩人都離開，不要停該車位，最後2人選擇離開現場。

未料，施姓男子後來折返回來，想停進停車格，最後警察沒讓他停成功，王女貼文表示，當天現場有4、50個人在看，質疑對方「一定要搶成這樣子嗎？」遇到鴨霸真無言，台灣社會風氣怎麼變成這樣子好可怕。

貼文引發不少網友共鳴，有網友留言指，「人不要臉天下無敵，真的很扯」、「我們也被搶過，深有同感！人品向下沉淪的人太多了」、「不要臉真的是無敵了」。

有網友稱讚員警提出解決的3項方式，但有網友認為「現在什麼時代了還猜拳，當然是格鬥啊，這樣才接地氣」。

轄區左營警分局警方指出，王姓女子所駕駛前車與施姓男子所駕駛後車，欲停入同一停車格而產生爭執，因停放該停車格權利均等，警方現場疏處提出解決方案，惟雙造協調未果，互不退讓，警方再告知若無法協調，則均應駛離，勿有違停影響車流之情，否則將依規定製單舉發並報請拖吊，雙方遂隨即離開現場、恢復車流。

左營分局提醒民眾，如果停車時車輪超出停車格壓到紅線，將違反道路交通管理處罰條例第56條1項1款「在禁止臨時停車處所停車」，可處新台幣600元以上1200以下罰鍰，請民眾務必遵守交通規則及停車秩序。