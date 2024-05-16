台中市長盧秀燕請行政院副院長鄭文燦吃酸白菜鍋，鄭文燦宣布中央核定60億建設台中市，嘉義市議員黃盈智今（15）日酸說「同樣是藍營市長執政，黃敏惠市長卻常抱怨中央不關愛嘉義市」，黃敏惠表示，她率市府團隊常提計畫主動爭取中央的補助。

民進黨議員黃盈智指出，盧秀燕請鄭文燦吃酸白菜鍋，鄭文燦宣布中央補助台中市的建設60億，同一天鄭文燦到桃園視察也宣布前瞻經費2.8億補助桃園建設停車場，建議黃市長能循此模式透過立委邀請院長、副院長來嘉義市視察，請吃嘉義的美食，見面三分情，有良好互動，好爭取中央預算。

黃盈智還說，常聽黃市長提到「嘉義市有計畫，沒經費」，但台中、桃園同樣是國民黨執政，請吃一頓飯就拿到60億經費，嘉市府應該反省要如何做才能爭取到經費？

黃敏惠答詢表示，她在施政報告時就提到為嘉義市已擘劃十大旗艦上位計畫，並在此架構下，積極向中央提出各項子計畫爭取經費補助

，嘉義市即便面臨未被列入大南方計畫，還有鐵高、輕軌、文創園區W棟等多項重大建設，是中央承諾卻遲不兌現。

黃敏惠更說，而即使有中央不兌現承諾的困境，仍堅持不放棄，只要知道有中央機關長官、立法委員到嘉義市視察或參加活動，一定備妥相關書面計畫，主動積極爭取，把握每次見面的機會，向中央表達地方的需求，希望中央多給予支持與鼓勵，協助推動地方發展。