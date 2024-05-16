新北市中和區一所國中今（16）日上午11時驚傳流血衝突！據悉，一名15歲許姓國三生與同班蔡姓男同學事發時，正與其他同學討論考試成績，眾人調侃蔡生「考得不錯喔」，卻有人忽然敲打蔡生頭部；蔡氣不過，竟拿起美工刀揮舞，不慎劃傷許生手臂，傷口見骨，當場濺血送醫。對此，教育局表示，校方已緊急處置送醫及通報，並啟動學生輔導措施。

據了解，蔡生因不滿成績優異而成為同學討論的焦點，期間又被同學敲打頭部，他一怒之下，因此揮舞工刀，發洩情緒，卻不慎劃傷許姓同學；許姓同學遭割傷的左手臂傷口見骨，嚇壞在場的其他學生。校方獲報後，隨即安撫情緒失控的蔡生，再將受傷的許生送醫救治，目前並無大礙。校方稍早前已通知雙方家長到校，將依規定通報教育局調查。

教育局表示，經向學校了解，本案為學生下課時間因考試表現引發口角衝突，不慎衍生意外受傷事件，校方緊急處置送醫及通報，目前學生平安，受傷學生接受進一步治療。校方第一時間啟動安心輔導，確保班級學生穩定，目前班級正常上課。

教育局指出，已聯繫雙方家長到校，協助處理後續事宜，有關事件發生確切原因，學校將進一步釐清，並啟動相關學生積極輔導措施。

教育局要求學校妥善積極處理，同時透過各式教育宣導或研習時機積極強化校園安全，並要求各校於各式集會及課程融入教導學生校園安全教育，重視學生情緒教育與心理健康，以具體預防輔導策略，加強學生對校園友善環境的認知與實踐。