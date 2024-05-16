彰化縣議員曹嘉豪痛批，外籍看護勞權擴張，讓雇主成真正弱勢。（翻攝彰化縣議會直播網站／孫英哲彰化傳真）

彰化縣議員曹嘉豪今天在議會驚爆，員林市1名涂姓雇主聘請外籍看護工照顧臥病在床的父親，結果看護工因與其母親相處不睦，竟將漂白水加入母親的飲水中，險釀憾事，事後雇主因更換看護工及申請喘息服務有等待空窗期，最終被迫與該看護工和解，才得以短期內再申請到新看護。

曹嘉豪公布涂姓雇主提供的監視器畫面，可看到當時外籍看護工正在照顧因車禍遭撞傷而臥病在床的涂父，涂母也在場，不久後外籍看護工見涂母離開後，拿了1瓶不明液體往涂母的水杯裡掉，幾分鐘後涂母回來並拿起水杯喝水，才喝了一口就馬上吐了出來。

曹嘉豪表示，雇主事後調查，發現該名外籍看護工因不滿平常被雇主母親碎碎唸，因此在雇主母親的水杯摻入漂白水，雖發生這種危及人身安全的事，但雇主因無法承受長時間來回訴訟及照護空窗期，被迫與看護工和解，讓其早日出境，才能重新找新的看護工，「外籍看護勞權擴張，讓雇主成真正弱勢。」

曹嘉豪說，彰化縣有提供隨叫隨用的全縣喘息服務，但儘管這項服務主打隨叫隨到，但實際打電話詢問卻要等待至少一周以上的時間，常態甚至是兩到三周，彰化縣政府這項服務的量能根本不足，加上評估流程等程序，這樣的實際運作時程根本無法解決空窗喘息問題。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，民眾可以先為長輩提前做長照評估，若遇到需要緊急安置時，申請長照服務就能在幾天內提供；外籍看護工家庭提出申請長照評估，提出一周內專員可完成評估並核定服務；取得使用長照服務資格後，如果需緊急使用機構喘息，隨到隨辦。

此外，該局長照科每年都會固定發送簡訊給家庭看護工的家屬，提醒他們要來申請長照評估，也可以使用上述長照服務。