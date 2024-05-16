近來地震頻傳，老屋安全問題引發關注，台中市議員陳雅惠、陳淑華、陳俞融、張芬郁、蕭隆澤、謝家宜16日在都發建設水利業務質詢時指出，全市屋齡超過25年的住宅約有72萬戶、占比達64.85％，50年以上老房子數量更有8萬多戶，要求市府加速推動都市更新，確保民眾生命財產安全。

陳雅惠指出，根據內政部不動產資訊平台去年第4季的統計資料，全台中住宅數有111萬3792戶，平均屋齡約29.54年，其中超過50年的有8萬8445戶、占比約7.94％，而屋齡超過25年的住宅數也有72萬2317戶，其中25年以上老屋最多的行政區為北屯區、有6萬9640戶，東區、南區也分別有1萬9018戶、3萬8022戶。

陳雅惠舉台中火車站前的復興路、振興路及大智路周邊為例，她說，該區域一邊是台糖區段徵收的住宅區，另一側是大魯閣新時代購物中心商業區，當地居民不滿住宅區限制發展，多次陳情盼加速都更；此外，近來地震頻傳，老屋結構安全引發疑慮，都市更新、危老重建刻不容緩，都發局應協助、輔導民眾辦理老屋更新重建。

張芬郁則說，根據內政部危老重建計畫的案件統計，截至今年3月台中市共受理760件、核准697件，平均核准面積為925.23平方公尺，核准件數與面積都位居全台第二，但其中多數都是建商投入危老重建，市府應讓民眾了解單棟老屋申請重建也能獲得獎勵。

都發局長李正偉指出，台中市是六都中第二年輕的城市，因應0403花蓮大地震，市府加強宣導老舊建築的重建、整建或維護、危老重建計畫等補助，並提供建築物結構安全性能耐震能力初步檢測及評估補助、建築物結構弱層補強工程補助、公寓大廈共用部分相關設施之修繕補助、中央擴大租金補貼專案等。

李正偉強調，市府也成立都市更新總顧問及危老輔導團，並透過說明會、行動講堂等方式讓民眾了解都更及危老相關程序。