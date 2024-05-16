新北市五股區16日清晨發生一起追撞車禍，1名大貨車駕駛開車疑似恍神，撞上在路邊違停的拖吊車，直接將車撞進路旁草叢，貨車的輪子也噴飛。
據了解，整起車禍發生在五股區成泰路一段，16日早上5時許，25歲陳姓男子駕駛大貨車，不明原因擦撞路邊停放的拖吊車，使得大貨車的一對車輪跟軸承脫離，拖吊車則是整輛被撞進路旁草叢中。
蘆洲警分局獲報趕抵現場處理，陳男經檢測無酒精反應，現場無人員受傷，詳細肇事原因有待警方調查釐清。
新北市五股區16日清晨發生一起追撞車禍，1名大貨車駕駛開車疑似恍神，撞上在路邊違停的拖吊車，直接將車撞進路旁草叢，貨車的輪子也噴飛。
據了解，整起車禍發生在五股區成泰路一段，16日早上5時許，25歲陳姓男子駕駛大貨車，不明原因擦撞路邊停放的拖吊車，使得大貨車的一對車輪跟軸承脫離，拖吊車則是整輛被撞進路旁草叢中。
蘆洲警分局獲報趕抵現場處理，陳男經檢測無酒精反應，現場無人員受傷，詳細肇事原因有待警方調查釐清。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。