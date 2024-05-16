麋先生近來忙於巡演。（摘自麋先生臉書）

第35屆金曲獎今（16）日公布入圍名單，最佳樂團獎共有滅火器、草東沒有派對、告五人、麋先生、傻子與白痴、大象體操、露波合唱團7組入圍者，其中，告五人以《帶你飛》專輯入圍最佳樂團、最佳華語專輯、年度歌曲、年度專輯4項大獎，更將與同門的麋先生搶最佳樂團獎。

告五人正在準備「第一次新世界巡迴演唱會【宇宙的有趣】」的演出行程，得知入圍4項大獎的好消息。告五人第一時間感謝支持的歌迷，又驚又喜説：「謝謝金曲獎，謝謝團隊大家的努力，也感謝評審的厚愛！告五人也會繼續加油！首先，我們先叫美食開心慶祝一下 ！接著就要繼續準備演唱會，帶給每一位觀眾最純粹的演出。」

麋先生首張專輯《馬戲團運動》一舉拿下金曲獎最佳樂團，相隔10年再以《都是浪漫害的》專輯，3度問鼎最佳樂團獎，麋先生表示：「謝謝大家，謝謝金曲，很感謝評審肯定，也感激一直以來支持的歌迷，我們5個人身邊多了越來越多人，足夠浪漫了！」今正巧適逢團員吉他手小B的生日，團員開玩笑有「生日加持」，迎來入圍喜訊更讓小B開心表示：「最棒的生日禮物！」