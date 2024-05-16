高雄市前鎮區中華五路528巷口於今（16）日上午路口處莫名隆起破裂。（洪靖宜攝）

高雄市前鎮區中華五路528巷口於今（16）日上午路口處莫名出現裂痕，產生高低落差，造成1名女騎士行經該處慘摔，連帶後方2輛機車閃避不及撞上，共3名騎士受傷。經消防局人員及環保局檢測後未發現異常，工務局道工處則調派機具開挖1.2公尺後，目前仍未發現路面破裂真正原因。

24歲江女騎士16日上午9點54分左右，行經前鎮區中華五路528巷口時，因路面有裂痕致產生高低落差，江女人車自摔，後方陳男、葉女因閃避不及追撞，3名騎士均手腳擦挫傷；10點5分，消防又獲報前鎮區中華五路傳出異味，消防局出動2車4人前往查看，經確認現場無管線洩漏狀況，環保局空汙事件應變小組檢測無異味與氣體洩漏情形。

但地面上怎麼會突然出現約1公尺、高約3公分的裂痕，附近雖正進行高雄市第95期市地重劃區工程，但據現場人員表示今日僅進行綁鋼，並無開挖，而水利局也派員到場檢查，初判與汙水管線無關，隨後高雄市工務局道工處也緊急調派機具前往開挖。

對此，道工處表示，經現場開挖1.2公尺後，未發現破裂原因，依照道路坑洞標準作業程序，決議不再開挖，由道工處將路面回填，後續將持續觀測，確保行車安全。