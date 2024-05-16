全新動畫電影《加菲貓：農場大冒險》，電影中文版找來王偉忠、陳漢典聯手獻聲，分別配音加菲貓父子。加菲貓父親維克為全新角色，在此次電影中展開新篇章的劇情內容，兩人都感到十分新鮮、有趣也非常期待故事走向。王偉忠、陳漢典認識超過20年情同父子，知道彼此要為《加菲貓：農場大冒險》配音，都認為對方是最佳人選，便一口答應配音邀約。

獻聲配音加菲貓的陳漢典，不僅要挑戰配音、連外型也有幾分神似，尤其是生無可戀的眼神，簡直如出一轍。當時得知能跟王偉忠一起配音加菲貓父子，他表示太開心了，同時也說道：「偉忠哥當我爸爸太適合了，因為他真的是我在演藝圈的生父兼養父，並開玩笑地說在演藝圈這麼久，其實就是靠偉忠哥，我就是靠爸一族。」原先狗派的陳漢典，因配音加菲貓，看到加菲貓可愛的萌樣與個性默默被收服，而在觀看電影《加菲貓：農場大冒險》時，加菲貓的父子情也令他感動，默默落下了男兒淚。

王偉忠此次配音加菲貓父親維克，其實與加菲貓有段不解之緣，來自於三十多年前，當時還是女朋友(現為王偉忠老婆)，因工作的關係而將許多加菲貓商品送給他，讓他對於加菲貓有特殊的情感，這段過往也讓他在配音過程中更有共鳴，也回憶起當年的那段時光。在配音過程中，配音導演大讚王偉忠，在短短不到兩天的時間完成了此次配音，可說是配音功力深厚、薑還是老的辣。

《加菲貓：農場大冒險》預告一釋出，網友紛紛表示期待與喜愛，並留言「被加菲貓的萌樣萌到了」、「有貓就給讚」、「大橘為重」、「千層麵最佳推廣員」，經典IP加菲貓全新動畫電影強勢回歸，即將掀起萌貓旋風，《加菲貓：農場大冒險》將於6月7日中英文版全台上映。