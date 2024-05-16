蟬聯3屆「JKF百大女郎」冠軍的辣模啾啾成為2024年5月號封面女星，以粉紅色短裙搭背白色小可愛，露出蜜桃臀、中洞大開展現另類的啦啦隊風情。啾啾的身高160cm，擁有30E、21、33超完美身材，2018 年因拍攝青筋奶照爆紅受到矚目，她謙虛表示：「除了很感謝粉絲的支持，真的也謝謝每天都很努力拉票的自己。」

啾啾有著工作狂個性，一年365天都在積極工作，像是進行模特的工事、以及經常開設直播外，啾啾更經營著自己的服飾品牌，無不讓人驚艷到她的時間分配。對於自己長年的拚搏後，啾啾也逗趣表示，是時候該放過自己，讓身心靈都好好放鬆一番。

啾啾說：「雖然不工作時會感覺到超級無聊，但我現在回頭看、也發現過去給自己的工作量真的有點太多，讓我有些陣子不能好好休息，使得身體出現了一些狀況。所以今年給自己的期望，就是想多多地與朋友們出國，像是2月底和朋友們的沖繩旅行、就讓我感覺好棒，除了真的有充電的感覺，回來工作也變得更有動力。」

先前在Netflix19禁韓綜《人＋ 性大不同：台灣篇》節目中，啾啾擔綱帶領南韓主持人成始璄、申東燁一探究竟台灣JKF究竟，讓人驚豔她流利的口條與自在的肢體語言，啾啾透露：「節目上的每個回答、走位和動作都是有設計過的，所以那陣子就很常到公司準備拍攝的內容，老實說壓力其實滿大的。」

5月26日就是啾啾的生日，她也搶先許願，除希望能多出國走走外，更興奮說道：「除了希望在今年生日的時候，我已經搬家完成之外，也希望粉絲們能繼續支持著我、以及之後發行的新作品，然後最重要的，是記得要祝我生日快樂喔！」