「金球獎影帝」麥可基頓睽違16年重執導演筒，自導自演年度驚悚力作《失憶殺神》，即將在5月31日於全台隆重獻映。麥可基頓在劇本挑選上相當嚴格，認為本片宛如「疊疊樂」般，有著設計精良的劇情結構，在深深吸引他的同時也備感挑戰，幾經考慮才決定不只加入演出，更要以「導演」身份參與製作！由於本片僅有25天時間拍攝，讓他不僅得捨棄前置排練，還得想盡辦法整合一切，以降低時間與預算成本。不過麥可基頓也樂觀看待，認為自導自演省略「和自己討論」的時間成本，直呼：「好處多多！」

麥可基頓繼2008年首度自導自演《愉快的紳士》之後，再度身兼導演與主演，帶來睽違16年的最新驚悚力作《失憶殺神》。挑選劇本相當嚴謹的他，談及自己是如何評估劇本時分享：「我會和編劇一遍又一遍地閱讀，來確認故事是否能站得住腳？如果有一個環節不成功，整部電影就會失敗，那還不如不要拍！我希望一切都是有意義的，並且讓轉折或其他事物到最後都可以成功。」

麥可基頓認為本片若刪掉任何一個部份，都將導致故事分崩離析，讓本片可謂是「沒有任何多餘之處的作品」。他也將其形容成「疊疊樂」般的電影，以設計精良的電影結構，與令人震驚的劇情翻轉，深深吸引著他。不過他也因此備感挑戰，並花費很長時間進行考慮，他對此回憶：「劇本在我家放了一年多，中間我還去拍了其他電影，回來後才再讀了一遍，思考我更想要執導這部電影，而腦中的聲音也告訴我應該這麼做！」最終他不僅點頭接下本片主演，更決定以導演身份參與製作！

由於《失憶殺神》只有25天期間可以拍攝，讓麥可基頓不得不捨棄前置排練，更得想盡辦法整合拍攝地點，以降低預算與時間成本。雖然關卡重重，但當他回憶拍攝過往時，仍坦言這些限制對他產生很大幫助：「你得分秒必爭地把所有事情都安排好，你別無選擇，因為當你不得不排優先順序時，那樣會幫助你思考。」他更自認在沒有排練的情況下直接開拍，是他身為導演最印象深刻的成就！

從影超過40年、長期在他人片場工作的麥可基頓，也借鏡過去的經驗來執導本片，他感嘆：「我看過太多的『浪費』了，不只是金錢上的浪費，還有時間與精力的浪費。光是片場效率方面，就足以學到很多東西，還有態度，包括如何與演員在內的每個人溝通。」他更認為「自導自演」對製作電影來說更加簡單，並樂觀表示：「自導自演好處多多！在時間上有領先優勢，而且討論變少是更大優點，因為你不用『和自己討論』，這會在片場浪費太多時間，讓精力也陷入困境；你必須保持節奏，這樣人們才不會覺得無聊。」